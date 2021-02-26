ОМОН искал в монастыре отца Силуана по подозрению в убийстве трех человек

Сотрудники ОМОНа искали в Среднеуральском женском монастыре отца Силуана, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве трех человек. Как сообщил Накануне.RU источник в силовых структурах, преступление было совершено еще в 1999 г.

По версии следствия, отец Силуан является тем самым 47-летним Андреем Кузнецовым, разыскиваемым с 2001 г. за вышеупомянутые преступления. Мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.

Напомним, что сотрудники ОМОНа, нагрянувшие сегодня в Среднеуральский женский монастырь, начали вывозить некоторых мужчин, якобы не имеющих документов. Как сообщают сторонники бывшего схиигумена, сам монастырь, как и кельи? силовики обыскивали по два-три раза. В итоге часть мужчин из скита Иоанна Богослова, который примыкает к монастырю "Спорительница Хлебов", была вывезена. Никаких документов или обвинений предъявлено не было.