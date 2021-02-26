Сергей Зюсь назначен заместителем руководителя аппарата губернатора

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назначить Зюся Сергея Валерьевича заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Напомним, Сергей Зюсь был назначен пресс-секретарем губернатора Челябинской области в мае 2019 г. До назначения он занимал должность начальника информационно-аналитического отдела горсобрания ЗАТО Озерск.