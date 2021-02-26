26 Февраля 2021
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Экономика В России
Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

Минприроды хочет возложить стоимость рекультивации свалок на население

Рекультивация мусорных полигонов в России может лечь на плечи населения. Минприроды предлагает заложить в тариф на вывоз мусора средства на будущую рекультивацию свалок, срок службы которых на исходе. По данным РБК, расходы могут обойтись в 32,2 руб. с человека в год.

В министерстве считают, что такое увеличение тарифа не станет критичным для населения, ФАС тоже не возражает. Но предложение пока не прошло общественное обсуждение и согласование в других министерствах и ведомствах.

В Минприроды, вероятно, опасаются, что к 2030 году не удастся только за счет бюджета выполнить одну из национальных целей развития, поставленных Путиным: вдвое сократить объем отходов, направляемых на полигоны. Сейчас на них вывозится порядка 80% мусора.

Еще одна цель – уже нацпроекта "Экология" (впрочем, цели нацпроектов постоянно правятся и редактируются) – к 2024 году ликвидировать 191 свалку и мусорный полигон.

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Минприроды хочет возложить стоимость рекультивации свалок на население

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Теги: минприроды, рекультивация, мусорный полигон, свалка



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