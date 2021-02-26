26 Февраля 2021
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Обрушение галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Начальника цеха обогатительной фабрики в Норильске отправили под домашний арест

Норильский городской суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об обрушении на Норильской обогатительной фабрике.

Начальнику дробильного цеха Денису Курбанову назначен домашний арест по 19 апреля, сообщает Regnum.

К сотруднику ремонтно-строительного треста ООО "Норильскникельремонт" Вячеславу Миллеру, производившему ремонтные работы в обрушившемся цехе, суд отказался применять какую-либо меру пресечения.

Ранее суд избрал домашний арест до 20 апреля руководителю Норильской обогатительной фабрики Александру Цымбалу.

Кроме того, заключены под стражу по ходатайству следствия главный инженер предприятия и начальник отдела по техническому надзору.

Напомним, 20 февраля произошло обрушение части здания на площади около 1000 квадратных метров. Пострадали пять пострадавших, трое рабочих погибли.

По версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Норильская обогатительная фабрика входит в дивизион "Норникеля". Актив принадлежит ООО "Медвежий ручей".

Ранее совладелец "Норникеля" Владимир Потанин признал, что авария на фабрике произошла из-за грубого нарушения правил безопасности. Он также констатировал, что "усилий "Норникеля" по промышленной безопасности недостаточно".

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Начальника цеха обогатительной фабрики в Норильске отправили под домашний арест

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Теги: норильск, фабрика, обрушение



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