В Югре появился новый детский омбудсмен

26 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Людмила Низамова (2021) | Фото: Департамент социального развития Югры

В Югре появился новый детский омбудсмен

Депутаты думы Югры утвердили Людмилу Низамову в должности окружного детского омбудсмена, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кандидата предложила губернатор 14 декабря 2020 г. Её поддержали различные общественные организации.

"В материальном плане мы заботимся о нуждающихся детях. Надо обратить внимание на духовно-патриотическое воспитание детей. Школа, как считается, занимается только образованием, а воспитание отошло на второй план. Прошу на это обратить особое внимание", - сказал вице-спикер думы Еремей Айпин.

Низамова в ответ поддержала "обеспокоенность Айпина эти вопросом".

"Надо, чтобы дети находили поддержку не у отрицательных лидеров в интернете, а в семье. Беру вопрос в работу, спасибо", - сказала Низамова.

Депутаты утвердили нового уполномоченного.

Напомним, ранее прежний детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова объявила о своей отставке. "Подходит к концу срок исполнения мною полномочий детского защитника. Многим ли смогла помочь в Югре? Старалась сделать все возможное и невозможное, как в присяге, которую приносила депутатам думы Югры, "руководствуясь законодательством, справедливостью и голосом совести". Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал, поддерживал! Спасибо и тем, кто ругал - это стимулирует! Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать Уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят", - написала Моховикова в своём Instagram.

Срок её полномочий истёк в январе. Она проработала два срока подряд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре появился новый детский омбудсмен

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Людмила Низамова, уполномоченный по правам ребнка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2020 08:23 Мск В Югре появится новый детский омбудсмен
Ранее 21.12.2020 15:31 Мск Детский омбудсмен Югры уходит со своего поста

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети