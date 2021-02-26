В Югре появился новый детский омбудсмен

Депутаты думы Югры утвердили Людмилу Низамову в должности окружного детского омбудсмена, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кандидата предложила губернатор 14 декабря 2020 г. Её поддержали различные общественные организации.

"В материальном плане мы заботимся о нуждающихся детях. Надо обратить внимание на духовно-патриотическое воспитание детей. Школа, как считается, занимается только образованием, а воспитание отошло на второй план. Прошу на это обратить особое внимание", - сказал вице-спикер думы Еремей Айпин.

Низамова в ответ поддержала "обеспокоенность Айпина эти вопросом".

"Надо, чтобы дети находили поддержку не у отрицательных лидеров в интернете, а в семье. Беру вопрос в работу, спасибо", - сказала Низамова.

Депутаты утвердили нового уполномоченного.

Напомним, ранее прежний детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова объявила о своей отставке. "Подходит к концу срок исполнения мною полномочий детского защитника. Многим ли смогла помочь в Югре? Старалась сделать все возможное и невозможное, как в присяге, которую приносила депутатам думы Югры, "руководствуясь законодательством, справедливостью и голосом совести". Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал, поддерживал! Спасибо и тем, кто ругал - это стимулирует! Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать Уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят", - написала Моховикова в своём Instagram.

Срок её полномочий истёк в январе. Она проработала два срока подряд.