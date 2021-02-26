Силовики вывозят мужчин из Среднеуральского монастыря

Сотрудники ОМОНа, нагрянувшие сегодня в Среднеуральский женский монастырь, начали вывозить некоторых мужчин, якобы не имеющих документов.

Как сообщают сторонники бывшего схиигумена, сам монастырь, как и кельи силовики обыскивали по два-три раза. В итоге часть мужчин из скита Иоанна Богослова, который примыкает к монастырю "Спорительница Хлебов", была вывезена. Никаких документов или обвинений предъявлено не было.

"Несмотря на беспредел силовиков, монастырь продолжает жить своей жизнью. Службы идут по расписанию и по уставу монастыря, некоторые монахини и послушницы вернулись к своим послушаниям", - сообщают сторонники Романова.

Напомним, ранее адвокаты арестованного отца Сергия сообщали, что силовики ищут келейника экс-схиигумена Сергия отца Силуана.

Силовики ходили и сравнивали фото отца Силуана со всеми мужчинами, находящимися в обители. Все это время насельники монастыря, среди которых пожилые люди, женщины и дети, находились на улице в 30-градусный мороз.

В свою очередь в монастыре заявляют о невыполнении новым митрополитом Евгением своих обещаний.