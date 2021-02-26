УФАС нашло массу нарушений в скандальном ролике екатеринбургского застройщика

В пятницу, 26 февраля, Свердловское УФАС продолжило рассмотрение дела в отношении екатеринбургской компании-застройщика "Брусника".

Напомним, речь идет о рекламном ролике "Потому что Брусника". В данном видео несовершеннолетняя девочка демонстрирует неприличный жест - вытянутый средний палец. На эту ситуацию обратила внимание ФАС и возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Первое заседание в онлайн-формате состоялось в декабре прошлого года. В "Бруснике" настаивали, что никакого события правонарушения нет. В итоге комиссия УФАС отложила рассмотрение для исследования дополнительных сведений и привлечения к рассмотрению новых лиц - производителей данного ролика.

Следующее заседание было запланировано на 25 января. Однако затем оно было отложено по просьбе "Брусники".

Сегодня рассмотрение продолжилось. В итоге комиссия установила нарушения в данном рекламном ролике.

"В рекламе было выявлено три основных комплекса нарушений. Во-первых, комиссия посчитала, что ролик формирует негативное отношение к лицам, которые проживают в старых домах - то есть не в домах застройщика "Брусники". Второе - это использование непристойных оскорбительных образов, а именно, средний палец девочки. И третье - защита несовершеннолетних. Комиссия посчитала, что реклама может побуждать детей убеждать своих родителей приобрести данный товар, то есть переехать в новые жилые комплексы, и что проживание в новых домах ставит их в предпочтительное положение у сверстников и может сформировать комплекс неполноценности у тех, кто не обладает рекламируемым товаром", - рассказали Накануне.RU в Свердловском УФАС.

Однако антимонопольное ведомство не стало выдавать предписание, поскольку данный ролик уже не распространяется. Тем не менее, все это является поводом для административного преследования по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ - "Нарушение законодательства о рекламе".

"Рекламодатель будет привлечен к административной ответственности - как должностное, так и юридическое лицо. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 4 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 500 тысяч. Но если нарушение выявлено впервые, штраф может быть заменен на предупреждение", - уточнили в УФАС.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Накануне.RU будет следить за ситуацией.