"Краснодар" завершил провальный для российских команд еврокубковый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" снова проиграл загребскому "Динамо" и завершил провальный для российских команд еврокубковый сезон.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы UEFA последний российский клуб в еврокубках сезона-2020/21 проиграл на выезде со счётом 0:1 (дома также уступив 2:3).

Напомним, что ранее в Лиге чемпионов UEFA последние, четвёртые места в своих группах заняли петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". ЦСКА также на четвёртом месте завершил групповой этап Лиги Европы. А "Ростов" и московское "Динамо" выбыли в квалификационных раундах ЛЕ.

Победа "Краснодара" над "Ренном" в группе осталась единственной за 26 матчей для всех шести российских клубов.

В таблице коэффициентов UEFA Россия за сезон-2020/21 набрала лишь 4.333 балла, что является худшим результатом за последние 5 лет.