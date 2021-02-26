Школьника из Перми подозревают в изготовлении наркотиков: родителям сказал, что проводит опыты

Школьника из Перми подозревают в изготовлении синтетических наркотиков. Их созданием он занимался якобы под предлогом проведения опытов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

Фигурантами дела по незаконному обороту синтетических наркотиков стали юноша и две 22-летние девушки из клининговой компании.

По словам оперативников, 16-летний школьник арендовал трехкомнатную квартиру на улице Костычева, чтобы делать запрещенные вещества. Родителям он сообщил, что квартира ему нужна для опытов по выращиванию сельскохозяйственных культур.

В школе подросток характеризовался положительно, от сверстников отличался своей любознательностью. Близких подросток заверил, что деньги на аренду заработал честно: подрабатывая курьером в службе доставки еды. Родители сыну доверяли и не проверяли, что на самом деле происходит в арендованном жилье.

Случайно познакомившись с сотрудницами клининговой компании, которые прибыли в съемное жилье для уборки, юноша привлек их к своим "опытам".

"Фигуранты, используя различные химические реактивы и лабораторное оборудование, синтезировали запрещенные вещества, а затем реализовывали их через тайники-закладки. В ходе личных досмотров и обыска в квартире оперативники изъяли около 300 граммов запрещенных веществ, обнаружили различные химические реактивы и лабораторное оборудование", - говорится в сообщении УМВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Ведется следствие.