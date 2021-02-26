США нанесли удар по Сирии на основе разведданных иракской стороны

Военно-воздушные силы США атаковали инфраструктуру проиранских вооруженных групп в Сирии.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности этих сведений, сообщает Regnum.

Инцидент произошел у границы Сирии с Ираком. По данным Пентагона, удалось нанести ущерб нескольким группировкам. Авиаудар стал ответом на серию атак на объекты США в Ираке.

Bloomberg сообщает, что удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает "перевалочным пунктом", используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак.

The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что при авиаударе могли погибнуть несколько человек.