У Леди Гаги украли двух собак – певица объявила награду в 500 тысяч долларов

В Голливуде неизвестные напали на выгульщика собак певицы Леди Гаги. Они выстрелили в мужчину и украли двух собак.

Нападение произошло вечером, когда выгульщик прогуливался с животными недалеко от бульвара Сансет. По данным полиции Лос-Анджелеса, 30-летний Райан Фишер гулял с тремя французскими бульдогами известной артистки, когда двое неизвестных выскочили из машины и подошли к нему. После словесной перепалки они открыли по выгульщику огонь. Потом забрали двух собак и скрылись на машине.

Фишера после стрельбы доставили в местную больницу, о его состоянии ничего не сообщается. Один из очевидцев рассказал, что мужчина был в сознании, когда парамедики увозили его.

Entertainment Tonight сообщает, что похищенных собак звали Густав и Коджи. Третья собака Леди Гаги, мисс Азия, сбежала и позже была благополучно обнаружена полицией.

Леди Гага сейчас находится в Италии на съемках фильма "Гуччи". Она предложила вознаграждение в размере $500 тыс. за возвращение ее животных.