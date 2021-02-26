26 Февраля 2021
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Игорь Холманских, часы, Jean Richard, JEANRICHARD (2014) | Фото: Накануне.RU

Кризис? Не слышали! На Среднем Урале стало больше миллионеров и миллиардеров

На Среднем Урале в 2020 году увеличилось число миллионеров и миллиардеров. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.
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По ее данным, с доходами свыше 1 млн рублей декларации подали 41,6 тысяч свердловчан - и это на 16% больше, чем в 2019 году.

"Из них 40,3 тысячи налогоплательщиков отразили доходы от 1 млн до 10 млн рублей, рост составил 16%. Доходы от 10 млн до 100 млн заявили 1 тысяча 200 налогоплательщиков - рост на 13%. От 10 млн до 500 млн - 148 человек, рост на 15 человек, или 11%. От 500 млн до 1 млрд рублей - 25 человек, рост на пять человек, или 25%. И свыше 1 млрд рублей заявили доходы 22 человека - это на четыре человека больше, чем в 2019 году", - рассказала Исаева.

Говоря о причинах роста миллионеров и миллиардеров, представитель налоговой службы заявила, что в регионе увеличивается фонд оплаты труда.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2021)|Фото: Накануне.RU

"Также у нас есть несколько налогоплательщиков, которые получили крупные доходы из-за рубежа", - отметила Лидия Исаева.

По ее словам, в 2021 году в УФНС ожидают большого всплеска предоставления деклараций, связанных с получением социальных налоговых вычетов.

"Мы знаем, сколько расходов люди понесли в период пандемии - на анализы, тесты и различные обследования. Мы готовимся к тому, чтобы людям своевременно все это выплатить", - заверила представитель налоговой.

Как сообщало Накануне.RU, недавно депутата Госдумы от Свердловской области Игоря Торощина заподозрили в неуплате налогов на почти 2 млн руб. Однако сам парламентарий все опроверг.

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Кризис? Не слышали! На Среднем Урале стало больше миллионеров и миллиардеров

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Теги: миллионеры, миллиардеры, налоги, Свердловская область



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