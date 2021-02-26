В Челябинске с марта вырастет стоимость проезда до 28 рублей еще на четырех маршрутках

В Челябинске еще на четырех маршрутах с марта повысится цена за проезд с 25 до 28 рублей.

В управлении транспорта города Накануне.RU сообщили, что поступили уведомления от перевозчиков об увеличении стоимости проезда с 25 марта до 28 рублей по маршрутам: № 19 "Чистопольская – Приборостроительная", № 54 "ТК "Диско" - Александра Шмакова", № 91 "ТК Молния – поселок Градский Прииск". С 26 марта вырастет цена по маршруту № 56 "Железнодорожный вокзал – Чичерина".

Напомним, в Челябинске с марта повысится стоимость проезда в маршрутных такси с 25 до 28 рублей. Проезд подорожает на 18 маршрутах. Администрация Челябинска рекомендовала перевозчикам не увеличивать стоимость проезда в маршрутках, а рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы.