26 Февраля 2021
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: В России предложили ввести "негарантированный тариф" в авиакомпаниях – полетишь, если будет место

"Аэрофлот" предложил ввести в России "негарантированный тариф". Продавая такие билеты, перевозчик сможет по своему усмотрению пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, но аналогичный рейс. Кроме того, авиакомпания сможет заменить прямой рейс на стыковочный, класс обслуживания тоже может измениться. В некоторых случаях может выплачиваться компенсация, но не всегда. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тыс. руб. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу – с гарантированным перелетом, пишут "Ведомости".

Свои предложения "Аэрофлот" уже направил в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта. Впрочем, представитель перевозчика отметил, что предлагал ввести такие тарифы на время острой фазы пандемии.

Перевозчик указывает, что такие тарифы смогут снизить среднюю стоимость билета на 2%.

Эксперты говорят, что такой тариф является легализацией овербукинга – когда компания продает билетов больше, чем кресел в салоне самолета. Пока что ни в одной стране эта практика не закреплена законодательно, хотя на практике она существует.

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СМИ: В России предложили ввести "негарантированный тариф" в авиакомпаниях – полетишь, если будет место

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Теги: овербукинг, аэрофлот, тариф



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