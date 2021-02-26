26 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред займётся развитием в Тюменской области термальных курортов

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев сегодня работает в Тюменском районе. Предстоит открыть тепличный комбинат, а также изучить развитие "термального" туризма, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Компанию ему составят губернатор Тюменской области Александр Моор и главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Кузьменко. Они примут участие в открытии тепличного комбината "ТюменьАгро" по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте.

В Тюмени запланировано посещение производственного комплекса Тюменского "Транснефть-Сибирь", Центра гимнастики, презентация комплекса развития туризма в Тюменской области на базе создания термальных курортов.

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Уральский полпред займётся развитием в Тюменской области термальных курортов

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор, Дмитрий Кузьменко



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