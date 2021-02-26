С "Норникеля" требуют взыскать 12,5 млн рублей за слив сточных вод в тундру

Енисейское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Красноярского края иск с требованием взыскать с "Норильского никеля" 12,5 млн рублей за слив сточных вод в тундру.

Сброс отходов с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске был зафиксирован в июне прошлого года.

По данным Росприроднадзора, работники компании перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке, с целью сброса сточных вод с хвостохранилища предприятия в тундру.

Анализ отобранных проб показал, что сточные воды, содержащие в своем составе загрязняющие вещества, привели к загрязнению почвы.

Напомним, в "Норникеле" после инцидента заявили о нарушении правил эксплуатации хвостохранилища во время принятия решения об откачке отстойника на фабрике. Виновные в данном нарушении были отстранены от работы.