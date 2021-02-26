В Среднеуральский монастырь нагрянул ОМОН

ОМОН работает на территории Среднеуральского женского монастыря.

Также на территории монастыря много людей в штатском - с оружием и в балаклавах. Как передает Telegram-канал "Защита отца Сергия", силовики, которые находятся на месте более пяти часов, оцепили жилые корпуса. Ранее адвокаты арестованного отца Сергия сообщали, что силовики ищут келейника экс-схиигумена Сергия отца Силуана.

Силовики ходили и сравнивали фото отца Силуана со всеми мужчинами, находящимися в обители. Все это время насельники монастыря, среди которых пожилые люди женщины и дети, находились на улице в 30-градусный мороз.

В монастыре заявляют о невыполнении новым митрополитом Евгением своих обещаний. Свои действия, как отметили в монастыре, силовики не объяснили, передает "Коммерсант".

Как сообщалось, адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) собираются обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал за екатеринбургской епархией право собственности на Среднеуральский монастырь, ранее подконтрольный Сергию.