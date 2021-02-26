СМИ: в Кремле предпочли артистам в Госдуме телеведущих

Мэрия Москвы и Кремль разошлись в предпочтениях относительно возможных кандидатов в Госдуму.

В правительстве города планировали сделать ставку на творческих людей, среди которых - режиссёр Алексей Учитель, актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков, однако в Администрации президента их сочли "непредсказуемыми" и отдали своё предпочтение телеведущим с государственных телеканалов: Тимофею Баженову ("Рен ТВ"), Евгению Поповк ("Россия 1"), Петру Толстому ("Первый канал").

Их назвали одномандатными кандидатами в нижнюю палату парламента от Москвы, которых поддержит власть, сообщает "Медуза" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в Администрации президента хотели бы видеть в Госдуме как можно больше публичных фигур, но не актёров или спортсменов, а именно ведущих федеральных каналов, которые чаще всего обсуждают внешнюю политику и почти не касаются внутренних проблем.

Ранее сообщалось, что в первую тройку московской группы партсписка партии "Единая Россия" могут войти главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, а также действующий депутат и телеведущий Петр Толстой. Возглавить московскую группу может мэр Москвы Сергей Собянин. Итоговые списки кандидатов в Госдуму от ЕР станут известны после весенних праймериз.