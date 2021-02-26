26 Февраля 2021
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метель, трасса, МЧС, (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Челябинские спасатели продолжают оказывать помощь на автотрассах

В Челябинской области продолжается работа спасателей, которые оказывают помощь гражданам на автотрассах.

Как сообщает телеграмм-канал МЧС России, за два дня помощь получили более чем 1,5 тыс. человек, в пункты временного размещения доставили 687 человек.

В регионе на базах школ и детских садов развернуто 16 пунктов временного содержания на 3 тыс. человек.

По данным на 25 февраля, из снежных заносов было эвакуировано 313 единиц автотехники.

Напомним, режим ЧС введен в 13 муниципалитетах - в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском, Кунашакском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Троицком, Чесменском районах и Локомотивном городском округе. В Катав-Ивановском районе и Кыштымском городском округе действует режим повышенной готовности.

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Челябинские спасатели продолжают оказывать помощь на автотрассах

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Теги: Челябинск, спасатели, погода, автомобилисты



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