США призвали освободить Навального после этапирования из СИЗО

Вашингтон вновь призвал Москву освободить политика Алексея Навального, говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса, которое было сделано после этапирования оппозиционера в колонию из московского СИЗО.

Он призвал освободить тех, кто "задержан лишь за реализацию лишь своих прав человека… в том числе господина Навального", сообщает РИА "Новости".

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская Тишина".

Как сообщил его адвокат Вадим Кобзев, он пришел увидеться с подзащитным, однако сначала адвоката продержали в СИЗО три часа, а потом сообщили, что Навальный был этапирован.