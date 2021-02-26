26 Февраля 2021
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ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Собянин не исключил снятие коронавирусных ограничений для людей из группы риска

Московский мэр Сергей Собянин сообщил о планах сделать рекомендательным ограничение на проезд в общественном транспорте.

В настоящее время оно носит обязательный характер для москвичей из группы риска заболевания COVID-19. По словам главы города, говорить об этом можно на фоне наблюдаемой устойчивой тенденции к снижению темпов заболеваемости коронавирусом.

"Конечно, будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя", - отметил Собянин.

Как сообщалось, московские власти могут в течение одного-двух месяцев снять еще ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19, если будет сокращаться число заболевших коронавирусом.

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Собянин не исключил снятие коронавирусных ограничений для людей из группы риска

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Теги: Собянин, Москва, коронавирус



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