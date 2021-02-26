Реквизиты счетов россиян будут использоваться для автоматического зачисления соцвыплат

Министерство труда России подготовило проект постановления, которое предусматривает использование реквизитов банковских счетов россиян для автоматического зачисления социальных выплат.

По данным Минтруда, это позволит упростить назначение выплат, а также их предоставление в автоматическом формате без сбора с граждан заявлений. Как предполагается, органы соцподдержки смогут брать реквизиты счетов россиян из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Для этого россияне должны дать согласие на использование конкретного счета на портале госуслуг, сообщает ТАСС.

Ранее правительство России отреагировало на информацию о якобы новом пакете соцподдержки.

Как заявили в пресс-службе кабмина, поддержка носит долгосрочный, системный характер.