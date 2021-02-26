МИД РФ: российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине

Восемь сотрудников российского посольства в Северной Корее и члены и их семей 25 февраля вернулись на родину.

Как сообщается в Telegram-канале МИД РФ, из-за коронавирусных ограничений добираться домой дипломатам пришлось долгим путем, в том числе - толкая дрезину на последнем километре маршрута. Сотрудники посольства добирались 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы и в конце - на тележке, на которой разместили вещи, и усадили детей, следует из сообщения внешнеполитического ведомства России.

Дипломатам пришлось толкать дрезину около километра. На российской погранстанции Хасан (Приморский край) их встретили коллеги из МИДа и доставили в аэропорт Владивостока.

Ранее сообщалось, что власти КНДР закупили вакцину от коронавируса российского производства, а также китайские термографы.

При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын российским препаратом не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.