26 Февраля 2021
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Политика Центральный ФО Москва
Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Собянин сообщил о возможном снятии ограничений через месяц-два

Московские власти могут в течение одного-двух месяцев снять еще ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19, если будет сокращаться число заболевших коронавирусом.

Как сообщил глава города Сергей Собянин в программе "Вести", наблюдается тренд на снижение заболеваемости, "хотя количество заболевших еще достаточно приличное".

Новая волна заболеваемости COVID-19 в Москве невозможна, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, сделать прогноз по другим регионам сложно, необходимо оценить статистику по наличию антител у жителей.

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Собянин сообщил о возможном снятии ограничений через месяц-два

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Теги: Собянин, Москва, коронавирус



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