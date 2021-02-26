Собянин сообщил о возможном снятии ограничений через месяц-два

Московские власти могут в течение одного-двух месяцев снять еще ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19, если будет сокращаться число заболевших коронавирусом.

Как сообщил глава города Сергей Собянин в программе "Вести", наблюдается тренд на снижение заболеваемости, "хотя количество заболевших еще достаточно приличное".

Новая волна заболеваемости COVID-19 в Москве невозможна, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, сделать прогноз по другим регионам сложно, необходимо оценить статистику по наличию антител у жителей.