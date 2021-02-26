26 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом
коллаж Александр Лукашенко, евросоюз (2013) | Фото:

ЕС продлил ограничения против Белоруссии

Евросоюз продлил санкции в отношении высокопоставленных чиновников из Белоруссии.

Как говорится в сообщении на сайте ЕС, ограничения будут действовать до 28 февраля 2022 года в отношении лиц, лиц, "ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Белоруссии, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов".

Напомним, в январе в Белоруссии по политическим мотивам были задержаны 873 человека.

В декабре прошлого года  американские власти ввели ограничения против Центризбиркома Белоруссии, МВД и ОМОНа.

По данным правозащитного центра "Весна", среди них - 390 женщин и 475 мужчин, а также шесть несовершеннолетних.

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ЕС продлил ограничения против Белоруссии

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Теги: Евросоюз, Белоруссия, санкции



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