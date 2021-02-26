26 Февраля 2021
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Происшествия За рубежом
Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines сбрасывает топливо над Лос-Анджелесом. (2020) | Фото: YouTube

СМИ: регулятор США знал о проблемах с двигателями Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США несколько лет знало о проблемах с двигателями у лайнеров Boeing 777, однако не стало запрещать эксплуатацию самолетов.

Как пишет The Wall Street Journal, компания Boeing планировала устранить проблему с отрывающейся обшивкой агрегатов еще за несколько месяцев до первого инцидента, который случился в 2018 году. По данным издания, Boeing и управление гражданской авиации обсуждали возможные пути решения проблемы больше двух лет, однако компания решила не улучшать двигатели, что привело к инциденту в Колорадо.

Напомним, несколько дней назад у самолета Boeing 777 развалился двигатель, когда он пролетал над жилыми районами Колорадо. В связи с этим авиастроительная корпорация порекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов указанной серии с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

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СМИ: регулятор США знал о проблемах с двигателями Boeing

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Теги: Boeing, самолет



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Ранее 22.02.2021 10:04 Мск "Детали падали на жилые районы". Boeing приостановил эксплуатацию самолетов 777

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