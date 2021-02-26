26 Февраля 2021
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задержание нелегалов (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Полиция: мигранты в России стали чаще совершать преступления

Количество преступлений, совершенных мигрантами в России в январе текущего года, увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, в первом месяце текущего года иностранцами и лицами без гражданства совершено 3,3 тыс. преступлений. Также на 18,4% увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов - 1,4 тыс.

Тем временем, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении на сезонные работы в сельском хозяйстве иностранных рабочих. Это связано с тем, что фермеры могут столкнуться в новом сезоне не только со снижением рентабельности из-за ввода экспортных пошлин на зерно, но и с нехваткой рабочей силы на время посевной.

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Полиция: мигранты в России стали чаще совершать преступления

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Теги: мигранты, преступления



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