В Минбороны РФ не подтвердили применение "Искандеров" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе

Российские комплексы "Искандер" не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Как заявили в Минобороны России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скорее всего, ввели в заблуждение. Как сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, Минобороны "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе Вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%", передает "Коммерсант".

Напомним, в Ереване набирает обороты политический кризис, формальным поводом для которого стали российские ракетные комплексы "Искандер". Пашинян и глава генштаба отправляют друг друга в отставку. В свою очередь сам премьер-министр объявил, что вопрос его ухода с должности – это дело народа Армении, а не военных.

Никол Пашинян уже обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, развернувшуюся в республике.