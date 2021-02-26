26 Февраля 2021
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Ракетный комплекс &quot;Искандер-М&quot; (2016) | Фото:

В Минбороны РФ не подтвердили применение "Искандеров" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе

Российские комплексы "Искандер" не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Как заявили в Минобороны России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скорее всего, ввели в заблуждение. Как сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, Минобороны "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе Вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%", передает "Коммерсант".

Напомним, в Ереване набирает обороты политический кризис, формальным поводом для которого стали российские ракетные комплексы "Искандер". Пашинян и глава генштаба отправляют друг друга в отставку. В свою очередь сам премьер-министр объявил, что вопрос его ухода с должности – это дело народа Армении, а не военных.

Никол Пашинян уже обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, развернувшуюся в республике.

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В Минбороны РФ не подтвердили применение "Искандеров" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе

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Теги: Искандеры, Нагорный Карабах



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Ранее 25.02.2021 19:49 Мск Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации в Армении

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