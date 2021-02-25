ТМК представляет современные решения для строительной отрасли на выставке YugBuild-2021

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представляет свою продукцию на крупнейшей на юге России строительной и архитектурной выставке YugBuild, которая проходит в Краснодаре с 24 по 27 февраля, сообщает пресс-служба ТМК.

ТМК участвует в выставке с цифровой экспозицией, которую в день открытия форума представили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. На расположенных на стенде видеоэкране и тач-панели демонстрируются продукты компании, предназначенные для энергетики, строительства, сферы ЖКХ и машиностроения, а также все категории производимых труб.

В рамках мероприятия Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) представляет новые сварные трубы с усиленным цинковым покрытием для дорожной инфраструктуры, а также продукцию для водо- и теплоснабжения, строительства и других отраслей.

В мероприятии в составе делегации от ТМК впервые принимает участие "ТМК – Ярцевский метзавод", который вошел в состав компании в конце 2020 года. Предприятие представляет стальную арматуру для железобетонных конструкций.