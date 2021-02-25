25 Февраля 2021
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Коронавирус убил свыше 2,5 миллионов человек по всему миру

В университете Джона Хопкинса подсчитали, сколько за весь период пандемии COVID-19 погибло людей с подтвержденным диагнозом, сообщают РИА Новости.

Согласно суммированию данных, которые получили исследователи, проанализировав информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и иных источников, всего коронавирус погубил 2 млн 500 тыс. 770 человеческих жизней. Наибольшее количество летальных исходов приходится на США.

Общее число выявленных случаев превышает 112,6 млн. Прирост за последние сутки, по данным Роспотребнадзора, составляет 442 тыс. 582. В России аналогичные данные составляют 11 тыс. 198 случаев в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 млн 212 тыс. 100 человек.

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Коронавирус убил свыше 2,5 миллионов человек по всему миру

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Теги: коронавирус, смерть, университет Джонса Хопкинса



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