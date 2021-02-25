ФАС возбудила уголовное дело против Моргенштерна за рекламу Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба возбудила против рэпера Моргенштерна и Альфа-банка уголовное дело по признакам нарушения закона "О рекламе" сразу по пяти пунктам. Так "Клип за 10 лямов", в котором музыкант рекламирует привилегированную карту, содержит в себе сцены употребления алкоголя и образ работников банка, противоречащий действительности.

Согласно материалам ведомства, в ролике, распространяемом с ноября 2020 г. на youtube-канале "MORGENSHTERN", регуляторы отметили, что исполнитель употребляет алкоголь, показывает средний палец, советует несовершеннолетним просить родителей или друзей оформить им карту Альфа-банка, называет банк лучшей финансовой организацией, при этом не сообщая о критериях сравнения, а также не указывает организационно-правовую форму банка. Помимо этого, рэпер демонстрирует откровенный образ сотрудниц банка, который, по мнению ВАС, не соответствует действительности.

Уголовное дело также возбуждено в отношении Альфа-банка, поскольку рекламодатель также несет ответственность за нарушение закона, только уже по другой статье. Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 г..