В Москве потратят 417 миллионов на разгон облаков в праздничные дни

417 млн руб. уйдет на разгон облаков в Москве в праздничные дни текущего года. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Это на несколько десятков миллионов меньше, чем в предыдущем году.

Тендер объявил департамент по конкурсной политике г. Москва. Предположительные даты проведения работ: с 1 апреля по 31 мая, с 2 апреля по 1 июня, с 2 июня по 2 августа и с 3 августа по 25 октября. Для разгона облаков будет применяться специализированная авиатехника - пиропатроны ПВ-26, а также твердая углекислота, жидкий азот, порошкообразный реагент и медицинский кислород. Заявки участников принимаются до 22 марта.

Напомним, что в прошлом году стоимость метеозащиты в Москве оценили в 452 млн руб., а годом раньше мероприятие обошлось в 410 млн руб. (три праздника – День Победы, День России и День города).