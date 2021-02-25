Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, развернувшуюся в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин призвал все стороны конфликта к сдержанности и высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, а также урегулирования ситуации в рамках закона.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после принятия премьером Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Кроме того, с требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

Однако Пашинян заявил, что не оставит пост главы правительства без проведения выборов. "От своего статуса я могу отказаться только в результате (...) волеизъявления народа. Пока этого не произойдет, я продолжу выполнять обязанности премьера", - написал он в фейсбуке.

Тем временем в Ереване набирает обороты политический кризис, формальным поводом для которого стали российские ракетные комплексы "Искандер". Пашинян и глава генштаба отправляют друг друга в отставку. В свою очередь сам премьер-министр объявил, что вопрос его ухода с должности – это дело народа Армении, а не военных.