25 Февраля 2021
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Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (2018) | Фото: kremlin.ru

Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, развернувшуюся в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин призвал все стороны конфликта к сдержанности и высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, а также урегулирования ситуации в рамках закона.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после принятия премьером Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Кроме того, с требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-ПетросянРоберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

Однако Пашинян заявил, что не оставит пост главы правительства без проведения выборов. "От своего статуса я могу отказаться только в результате (...) волеизъявления народа. Пока этого не произойдет, я продолжу выполнять обязанности премьера", - написал он в фейсбуке.

Тем временем в Ереване набирает обороты политический кризис, формальным поводом для которого стали российские ракетные комплексы "Искандер". Пашинян и глава генштаба отправляют друг друга в отставку. В свою очередь сам премьер-министр объявил, что вопрос его ухода с должности – это дело народа Армении, а не военных.

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Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации в Армении

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Теги: Пашинян, Армения, Путин, телефонный разговор



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