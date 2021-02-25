Навального этапировали из "Матросской Тишины" в неизвестном направлении

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская Тишина", сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Вадима Кобзева.

По его словам, он пришел увидеться с подзащитным, однако сначала адвоката продержали в СИЗО три часа, а потом сообщили, что Навальный был этапирован. Куда именно Кобзеву не сообщили, однако он предполагает, что в колонию. По закону, ФСИН позднее должно сообщить о месте отбывания наказания родственникам.

Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрел апелляцию Навального по делу "Ив Роше". Нижестоящая инстанция заменила ему условный срок на реальный. Навальный должен был бы провести в заключении 3,5 года, но с учетом домашнего ареста он проведет в колонии общего режима только 2,5 года – 20 февраля суд скостил ему еще 1,5 месяца, но в целом приговор Симоновского районного суда оставил в силе. Суд также проигнорировал решение Европейского суда по правам человека, который ранее предписал освободить Навального.

Ранее сообщалось, что оппозиционер, приговоренный к лишению свободы, может быть этапирован в колонию в городе Покров Владимирской области. В Общественной наблюдательной комиссии, которая следит за соблюдением прав заключенных, предполагают, что это будет ИК-2.