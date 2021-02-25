Скончался художник-постановщик мультфильма "Винни-Пух" Владимир Зуйков

Ушел из жизни художник-постановщик анимационных фильмов "Винни-Пух", "Шкатулка с секретом" и "Фильм, фильм, фильм" Владимир Зуйков. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков на своей странице в Facebook. Художник скончался на 87-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

"Сегодня умер Владимир Николаевич Зуйков, один из последних выдающихся художников советской анимации. Постановщик мультфильмов "Винни-Пух", "Шкатулка с секретом", "Фильм, фильм, фильм", "Халиф-аист", "Королевский бутерброд", "Икар и мудрецы" и так далее. Многолетний завкафедрой режиссуры анимации ВГИКа. Удивительный, неповторимый, мудрый. Проклятый коронавирус.." - пишет на своей странице Капков.

О дате прощания и похорон пока неизвестно.

Зуйков родился 27 января 1935 г. В 1967 г. он устроился художником-постановщиком на студию "Союзмультфильм", после чего принял участие в создании более 30 анимационных картин.