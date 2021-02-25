Экипаж МКС заклеил третью трещину на российском модуле

Космонавты смогли устранить утечку воздуха на МКС, поставив пластиковую заплатку на предполагаемый участок поверхности с третьей трещиной. Об этом рассказал представитель ЦУП во время трансляции НАСА.

Напомним, ранее стало известно, что в корпусе российского модуля Международной космической станции может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха со станции.

Во время переговоров экипажа МКС с Землей, специалист Центра управления полетами сообщил, что планируется обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом, а затем обследование еще трех трещинок. На данный момент экипажу МКС не удалось заклеить пластиковой заплаткой предполагаемый участок поверхности со второй трещиной.