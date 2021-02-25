25 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области по инициативе Алексея Текслера расширили статус многодетной семьи

В Челябинской области расширили статус многодетной семьи. Законодательную инициативу губернатора Алексея Текслера на заседании Законодательного собрания поддержали депутаты, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект разработан в целях социальной поддержки многодетных семей, в которых старшие дети достигли совершеннолетия, но продолжают обучение в образовательной организации по очной форме.

"Законопроектом предлагается статус многодетной семьи сохранять до окончания старшими детьми обучения по очной форме, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Это сохранит у многодетных семей право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты в случае рождения либо усыновления третьего и последующего ребенка, единовременного пособия на подготовку к учебному году", - рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

В настоящий момент семьи, воспитывающие троих детей, при достижении старшим ребенком совершеннолетия, утрачивают статус многодетной семьи. Однако с учетом поправок в областное законодательство, семьи сохранят статус многодетной, если старший ребенок по достижению совершеннолетия продолжает получать образование по очной форме. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до 23 лет.

Депутаты отметили, что данный законопроект является важным и нужным, и его необходимо принимать сразу в трех чтениях.

"Это очень важный вопрос для многодетных семей. Раньше, если старший ребенок достигал восемнадцатилетнего возраста, семья переставала быть многодетной, и переставала пользоваться льготами. Сегодня семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до двадцати трех лет, и будет претендовать на все льготы, которые получает многодетная семья", - отметил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.

В частности, за многодетными семьями сохранится право на ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособие на подготовку детей к школе, новогодние подарки, бесплатные путевки в санатории и загородные детские лагеря, земельный участок либо выплату взамен предоставления земельного участка и другие льготы.

Законопроект вступает в силу с 1 января 2022 года.

Добавим, что многодетной семьей в Челябинской области признается семья, постоянно проживающая на территории региона и имеющая на своем содержании трех и более детей, в том числе усыновленных, взятых под опеку или попечительство, пасынков и падчериц.

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В Челябинской области по инициативе Алексея Текслера расширили статус многодетной семьи

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Теги: многодетные семьи, льготы, ЗСО, Алексей Текслер,



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