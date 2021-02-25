На Южном Урале муниципалитеты будут получать доход от налога на самозанятых

Муниципалитеты Челябинской области будут получать дотации на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан. По инициативе губернатора Алексея Текслера муниципальным образованиям передадут доходы от налога на профессиональный доход, передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре 2020 года на заседании Госсовета Алексей Текслер выступил с предложением по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых. Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству проработать это предложение. Однако в Челябинской области уже сейчас реализуют предложенный подход.

Алексей Текслер неоднократно отмечал, что поступления от налога на профессиональный доход должны оставаться там, где люди живут и работают. По мнению главы региона, это решение будет стимулировать муниципалитеты к поддержке и развитию предпринимательства в своих территориях и пополнению бюджетов, чтобы у муниципальных властей были деньги для решения вопросов местного значения. Инициативу губернатора на заседании Законодательного собрания Челябинской области поддержали депутаты. Парламентарии приняли законопроект, который вводит новый вид дотаций для муниципалитетов.

"Законопроектом вводится новый вид дотаций, предоставляемых муниципальным образованиям, в целях создания условий для стимулирования увеличения численности самозанятых. Предоставление дотаций предполагается в объеме фактических доходов областного бюджета от налога на профессиональный доход, пропорционально объему его поступлений от налогоплательщиков, зарегистрированных в соответствующих муниципальных образованиях", - рассказал министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Теперь средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения. Дотации будут перечисляться ежеквартально.

"Мы стимулируем деятельность муниципальных образований, чтобы они повышали свою доходную базу. Это очень сложная задача, но тем не менее она очень важна. Мы должны консолидированными усилиями повышать доходную часть и областного бюджета, и местных бюджетов для того, чтобы решать задачи по повышению качества жизни наших жителей", - отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Добавим, что в Челябинской области по состоянию на 1 февраля 2021 года в качестве самозанятых зарегистрировано 37 тысяч 160 человек.