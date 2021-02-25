На Украине заблокировали РБК, "Живой Журнал" и еще 400 сайтов

Украинская национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации опубликовала список из более чем 400 сайтов, которые провайдеры теперь должны блокировать. Блокировка производится по решению суда.

В список попали не только российские сайты – среди запрещенных ресурсов много украинских, а также порталов ДНР и ЛНР. Среди прочих под блокировку попали российский новостной ресурс РБК, платформа блогов "Живой Журнал", один из крупнейших в мире веб-сервисов для хостинга ИT-проектов и их совместной разработки GitHub; сервис по сбору статистики Telegram Tgstat.ru; портал "Банки.ру" и др.

На территории Украины с 2017 года заблокированы российские социальные сети, в том числе "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также сервисы "Яндекса", напоминает РБК.