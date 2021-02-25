25 Февраля 2021
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Происшествия Тюменская область
Мурат Тулебаев, депутат Тюменской городской думы от ЛДПР (2018) | Фото: Накануне.RU

До конца марта продлён арест бывшего депутата думы Тюмени Тулебаева

До 30 марта продлён арест бывшего депутата региональной думы Мурата Тулебаева, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.
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Сегодня суд рассмотрел апелляцию политика, который не согласился с решением первой инстанции, по которому 27 января арест продлён до 30 марта. В апелляционной жалобе он сослался на слабое здоровье и заявил суду, что не собирается скрываться от правосудия и готов по первому зову явиться на следственные действия.

Он считает, что его предприятие "Трасса" – коммерческое, и не брало из бюджета ни копейки. Все движения денежных средств были прозрачны ("их можно проследить"), и у него не было умысла на их хищение. Однако гособвинение полагает, что суд первой инстанции тщательно проверил основания задержания Тулебаева и принял верное решение. Деятельность "Трассы" не может рассматриваться, как коммерческая. Изучив все обстоятельства, Тюменский областной суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

По версии следствия, Тулебаев, будучи гендиректором "Трассы", в 2018 г. в рамках госконтрактов с МУП "Некрополь" по уборке городских кладбищ присвоил 900 тыс. руб., и намеревался присвоить еще 35 млн руб. на выполнении муниципальных контрактов "Трассы" по очистке городских кладбищ, отдав контракты на субподряд "ТМК-Сибири". Его супруга находится под домашним арестом. Она работала бухгалтером в АО "Трасса" и также обвиняется в присвоении бюджетных средств.

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До конца марта продлён арест бывшего депутата думы Тюмени Тулебаева

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Теги: Мурат Тулебаев, АО Трасса, хищение



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