25 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
Челябинск 100ч филармония (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске прекратили уголовное дело о попытке хищения денег при ремонте филармонии

В Челябинске закрыли уголовное дело о попытке хищения денежных средств при проведении капитального ремонта здания филармонии в связи с отсутствием состава преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 г. Контракт был заключен ОГБУК "Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области" с ООО "Евразия – Сервис". По версии следствия, подрядчик завысил сметную стоимость материалов. В результате бюджету области мог быть причинен ущерб в размере более 1 млн руб.

Как рассказали в пресс-службе регионального минкульта, факт хищения при проведении ремонтных работ не подтвердился.

"Установлению истины в ходе следствия существенно способствовала внеплановая проверка Главного контрольного управления Челябинской области, которая также подтвердила отсутствие фактического ущерба бюджету Челябинской области при проведении ремонтных работ. Мы рады, что Челябинская филармония сохранила свою репутацию. Ремонт выполнен качественно, все посетители филармонии могут в этом убедиться", - отметили в ведомстве.

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В Челябинске прекратили уголовное дело о попытке хищения денег при ремонте филармонии

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Теги: филармония, ремонт, уголовное дело, мошенничество,



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