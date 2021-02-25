25 Февраля 2021
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Общество В России Москва
пресса бронежилет журналист война (2015) | Фото:

В СЖР разработали знаки отличия для журналистов, работающих на митингах

В Союзе журналистов России подготовили список знаков отличия для журналистов, работающих на массовых акциях.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, по которому присутствие сотрудников СМИ на массовых акциях, в том числе несанкционированных, должно быть только со знаками отличия, а иначе им грозит наказание. Но при этом ответственные ведомства – МВД и Роскомнадзор  - до сих пор не утвердили эти знаки отличия, а журналисты оказались, таким образом, нарушителями по умолчанию.

Инициативу проявил Союз журналистов России, там подготовили "набор", с которым должны будут работать представители прессы.

"Мы уже согласовали со своей стороны знаки отличия для журналистов. Соответствующие документы накануне были направлены в Роскомнадзор. Как ожидается, знаками отличия станут зеленый неоновый жилет с надписью "Пресса" и бейдж, изготовленный по единому образцу. Бейдж будет содержать фотографию, данные журналиста, а также данные о регистрации СМИ в Роскомнадзоре, подпись главного редактора, изготавливать такие бейджи будут редакции", - цитирует ТАСС слова главы СЖР Владимира Соловьева.

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В СЖР разработали знаки отличия для журналистов, работающих на митингах

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Теги: сжр, пресса, знаки отличия, массовые акции, митинги



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