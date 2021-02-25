25 Февраля 2021
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области экс-глава района, наказанный за сдачу дома в санитарной зоне завода, вышел по УДО

Вышел из колонии бывший глава Ярковского района Евгений Щукин, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.

Сегодня суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение нижестоящих коллег, котоыре удовлетворили ходатайство об условно-досрочном освобождении 45-летнего Щукина, и утвердил вердикт первой инстанции. В ИК-4 он характеризуется положительно, и руководство колонии поддержало его ходатайство об УДО.

Напомним, в мае 2019-го Тюменский областной суд оставил в силе приговор экс-главе района – он отправился в колонию, как и решил суд первой инстанции, на три года за ввод в эксплуатацию жилого дома в санитарной зоне завода.

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В Тюменской области экс-глава района, наказанный за сдачу дома в санитарной зоне завода, вышел по УДО

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Теги: Евгений Щукин, посёлок Винзили, Ярковский район



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