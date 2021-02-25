На Среднем Урале благоустроят 55 общественных территорий в 2022 году

В Свердловской области стартовал набор волонтеров, которые будут заниматься сбором голосов за лучшие эскизы и дизайн-проекты объектов благоустройства. Всего в 2022 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируют улучшить 55 общественных территорий по всему Среднему Уралу.

"Практика привлечения волонтёрских движений к вопросам благоустройства в Свердловской области реализуется уже не первый год. И сегодня их участие в таком проекте как единая платформа по голосованию особенно важно, поскольку волонтёры – это инициативные люди, которые действительно хотят и готовы содействовать тому, чтобы в их городах появились удобные общественные пространства, где можно прекрасно проводить время с семьями и друзьями", – отметил начальник центрального штаба ассоциации развития добровольческого движения Свердловской области "Уральский Добровольческий Корпус" Никита Крюков.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, набор продлится до 22 марта, поскольку уже 26 апреля стартует голосование, в котором каждый может принять участие. Финальный день голосования – 30 мая.

Всего на судейство свердловчанам было предложено 160 площадок, однако проекты благоустройства на следующий год будут разработаны только по 55: набережные в Волчанске и Дегтярске, аллея по улице Свердлова в Ирбите, сквер на улице Гагарина в Камышлове, парк "Прометей" в Качканаре, сквер "Сказки А.С. Пушкина" в Алапаевске, Солнечные аллеи и парк "Преображенский" в Екатеринбурге, Молодежная аллея в Нижней Салде и другие.

"В голосовании приняло участие свыше 800 тысяч жителей – в два раза больше, чем на начальном этапе нацпроекта "Жилье и городская среда". Люди заинтересованы в переменах и уже на практике убедились, что благодаря этому проекту они могут улучшить качество своей жизни, расширить возможности для занятий спортом, организации интересного досуга, активного семейного отдыха и много другого. И это не может не радовать, потому что инициатива жителей – это та движущая сила, которая способна изменить не только внешний облик наших городов, но и даже самые небольшие из них сделать по-настоящему красивыми и уютными", – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.