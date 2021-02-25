"Мотовилихинские заводы" выполнили обязательства по гособоронзаказу

Военный дивизион Мотовилихинских заводов "СКБ" закрыл свои обязательства по поставкам военной техники из состава ствольной и реактивной артиллерии для Министерства обороны РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Мотовилихинских заводов".

По информации предприятия, всю боевую технику военные приняли, нареканий к качеству не было.

По программе госборонзаказа в 2020 году предприятие отремонтировало свыше 30 единиц буксируемых гаубиц "Мста-Б" и самоходных гаубиц "Гвоздика", а также осуществило отгрузку модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

"Оборонный заказ в части отгрузок РСЗО «Торнадо-Г», а также капремонта гаубиц «Мста-Б» и «Гвоздика» выполнен. Это стало возможно благодаря слаженной работе коллектива и профессионализму отдельных сотрудников. В настоящее время военный дивизион приступил к выполнению программы 2021 года", - отметил директор "СКБ" Ринат Идрисов.

Напомним, Арбитражный суд Прикамья признал производителя артиллерийских систем "Мотовилихинские заводы" банкротом в 2018 году. При этом предприятие занимается производством оружия и боеприпасов, в частности выпускает боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускает самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

Госкорпорация "Ростех" - миноритарный акционер "Мотовилихинских заводов".