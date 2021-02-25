25 Февраля 2021
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Коллаж, Феликс Дзержинский, Александр Невский, Лубянка (2021) | Фото: Накануне.RU

Прилепин: Голоса "за Невского" скупаются

Один из авторов инициативы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку Захар Прилепин заявил о якобы скупке голосов "за Невского".

Напомним, сегодня Москве стартовало онлайн-голосование по определению судьбы Лубянской площади. Жителям города предлагают выбрать из двух вариантов: воздвигнуть на площади памятник Александру Невскому или вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Оставить свой голос можно будет до 5 марта на различных платформах, например, "Активный гражданин".

Захар Прилепин в своем телеграм-канале сообщил, что якобы ряд высокопоставленных кабинетов отдал прямое указание на то, чтоб "вытянуть" Невского. Для этого, по его данным, в числе прочих используется схема скупки голосов. "По 60 рублей! Рассуждения про цену совести опускаю сразу - люди, которые готовы не просто продать голос, но ещё и за копейки - заслуживают только сострадания", - пишет он.

Напомним, ранее Прилепин уже обвинил платформу "Активный гражданин" в подтасовке голосования по поводу судьбы Лубянской площади, и опять же - в пользу Невского.

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Прилепин: Голоса "за Невского" скупаются

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Теги: Лубянка, голосование, памятник Дзержинскому, Прилепин



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