Московский суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

В четверг Басманный суд Москвы продлил арест отлученному от церкви бывшему схиигумену Сергию (он же Николай Романов).

Напомним, в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре, который контролировал Романов, прошла спецоперация, в результате которой Сергий был задержан. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву. Впоследствии суд отправил его под арест, срок которого истекал 28 февраля этого года.

Следствие подало ходатайство о продлении бывшему схиигумену меры пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня судьей было принято решение продлить арест еще на три месяца - до 28 мая.

Как сообщало Накануне.RU, недавно храм, который контролировал Сергий, был признан собственностью Екатеринбургской епархии.