Вопрос моего ухода должен решать народ – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на митинге своих сторонников в Ереване. Он сделал несколько заявлений, в том числе объявил, что вопрос его ухода с поста премьера – это дело народа Армении, а не военных.

Напомним, политический кризис в стране вошел сегодня в острую стадию, когда Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении, а военные, в свою очередь, призвали к неповиновению Пашиняну.

"Многие генералы и офицеры подписали заявления по приказу своих непосредственных руководителей. Но любой, кто будет действовать против народа и его законной власти, будет действовать против государства", - предостерег Пашинян.

Он считает, что на военных опираются бывшие руководители Армении, в том числе экс-президенты. "Но не будем скрывать, что власть, которая долгие годы обогащалась за счет армии, сегодня все еще сохраняет свое влияние в вооруженных силах", - цитирует премьер-министра агентство Sputnik Армения.

"Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам - занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ - и никто не может его нарушить", - заявил также Пашинян. По его мнению, "народ не допустит военного переворота в стране".

В заключении премьер заявил, что его предложение провести внеочередные парламентские выборы остается в силе и призвал начать консультации.