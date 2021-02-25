В МИДе Китая опровергли, что заставляли американских дипломатов сдавать тест на COVID-19 ректально

Министерство иностранных дел КНР опровергло информацию о том, что у американских дипломатов в Китае требовали сдавать ректальный мазок на коронавирус. Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь сказал на брифинге в четверг: "Я проконсультировался со своими коллегами. Насколько мне известно, Китай никогда не требовал, чтобы дипломатический персонал США в стране сдавал ректальные мазки". При этом он не сказал, проводились ли такие анализы на добровольной основе, отмечает издание Vice.

Ранее представитель госдепартамента США сообщил, что некоторые американские дипломаты, служащие в Китае, жаловались на принуждение к сдаче ректального мазка на COVID-19. Внешнеполитическое ведомство Штатов также сообщило, что обращалось к китайским коллегам, и те, якобы, подтвердили, что в целом дипломатов освобождают от такого теста, но в некоторых частях Китая все же их "по ошибке" принуждали к такому анализу.

По данным издания, Китай использует ректальные мазки для некоторых групп людей, в том числе для тех, кто приезжает из-за границы и живет в районах повышенного риска распространения инфекции.

Business Insider сообщает, что китайские ученые придерживаются мнения о более высокой точности анализов, которые проводятся с помощью ректальных мазков. Это издание сообщает, что во время теста ватный тампон вводится в прямую кишку на 3-5 см, а затем его используют в ПЦР-тесте аналогично тем мазкам, что берут из носа и горла.