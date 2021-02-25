"Экс-Кран" грозит административная ответственность за падение башенных кранов на стройплощадке в Тюмени

Государственная инспекция труда в Тюменской области решает вопрос о привлечении ООО "Экс-Кран" к административной ответственности за травмирование работников во время падения башенных кранов в сентябре прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в ходе расследования было установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, несоблюдение нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов.

Напомним, что инцидент произошел 2 сентября во время строительных работ при возведении жилых домов Тюмени. Утром в 8.00 перед началом рабочей смены, машинисты башенных кранов провели осмотр подъемных сооружений, после чего занесли в журнал записи об исправности оборудования. В 15.00 электроснабжение прекратилось, вследствие чего строительная площадка была обесточена. Внезапно погодные условия ухудшились, из-за шквалистого ветра один из башенных кранов потерял устойчивость и упал, задев стрелой кран, установленный рядом.

Очевидцы помогли машинистам кранов выбраться из кабин и вызвали скорую медицинскую помощь. К счастью, сейчас их жизни ничего не угрожает. Виновнику падения двух башенных кранов в Тюмени грозит до трех лет колонии.